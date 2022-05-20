حجة - صعدة 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال شهر أبريل 2022م، في محافظة حجة ضخ 2.215.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 12.898.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 322 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 720 حقيبة للنظافة الشخصية، وتوزيع 720 وعاءً لنقل المياه، فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 400.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 160.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 29.621 فردًا.//انتهى//13:58ت م0048