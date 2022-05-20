البكيرية 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لمشاركتها المتميزة في "معرض مبتكر 2022"، الذي تنظمه جامعة القصيم بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية بدرع تذكاري تسلمه مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح .جاء ذلك خلال رعاية سموه افتتاح المعرض أول أمس، بحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة.من جهته قدّم مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ على دعمه وتشجيعه وتحفيزه للجميع، لافتاً إن هذا التكريم جاء بجهد جميع الزملاء والزميلات بقسمي الموهوبين والموهوبات ومراكز الموهوبين والموهوبات والمدارس المشاركة لعملهم المخلص والدؤوب حتى تحقق النجاح، كما اطلع سموه خلال جولته في معرض ( مبتكر 2022 ) على مشاريع الطلاب والطالبات بالإدارة.//انتهى //14:07ت م0051