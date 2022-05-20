عمّان 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.25%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2425.0 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 10.3 ملايين دينار أردني مقارنة مع 16.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض37.0 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 51.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 81.5 مليون دينار للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 29.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 21326 صفقة.// انتهى //14:08ت م0053