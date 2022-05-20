تبوك 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسإعداد : محمد آل فيه - تصوير فديو وفوتوغرافي : فهد العسافتعتمد أكثر من مليون و448 ألف من شجر "اللوزيات" بمنطقة تبوك، على أحدث طرق الري في العالم، لإنتاج مايزيد عن 37 ألف طن من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين، التي تصنف من عائلة "اللوزيات".وعرفت أشجار اللوزيات طريقها لمنطقة تبوك من خلال تجارب سابقة للمزارعين في مناطق مجاورة، وما بذلته وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهود لإرشاد المزارعين للطرق المثلى للزراعة والري الحديث ، وحثّهم على الالتزام باستخدام المبيدات والأسمدة بالطرق العلمية الصحيحة حفاظاً على سلامة وجودة المنتجات الزراعية ، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل التي أسهمت في نقل الخبرات والتجارب للمزارعين ، حتى باتت تبوك تصدر محصولها الصيفي من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين إلى جميع أسواق مدن ومحافظات المنطقة وإلى مناطق أخرى .// انتهى //14:09ت م0054