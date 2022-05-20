بيشكيك 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية قيرغيزستان المتضمنة 25 طنا من التمور .وسلّم المساعدات للجانب القيرغيزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، بحضور مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي والهجرة القيرغيزي أقتان بالباقوف، وفريق من المركز، وذلك في العاصمة بيشكيك.وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.//انتهى//14:10ت م0056