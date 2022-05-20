الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستختتم غداً منافسات بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم، التي تنظمها رابطة الهواة، تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.وسيلتقي في المباراة النهائية الرسوخ من جدة والرواد من مكة المكرمة، عند الـ 9.00 مساءً على ملعب نادي الوحدة بمكة المكرمة، بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الهواة، عادل الفقي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونجوم كرة القدم السابقين.وكانت البطولة قد انطلقت في عدد من مدن ومحافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك ، بمشاركة 16 فريقاً، حيث وصل فريق الرسوخ للنهائي بعد أن تجاوز الصفوة في دور الـ16، وفاز على سلام الجامعة في دور الثمانية، وكسب الأمجاد في دور الأربعة. في حين تخطى فريق الرواد نظيره المجد في دور الـ16، وتجاوز الرشيد في دور الثمانية، وفاز على لشبونة في دور الأربعة.وتبلغ قيمة جوائز البطولة قرابة نصف مليون ريال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني 150 ألف ريال، و5 آلاف ريال للهداف، و5 آلاف ريال لأفضل لاعب، و5 آلاف ريال لأفضل حارس.// انتهى //15:19ت م0061