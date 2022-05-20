الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نادي الفيحاء بمناسبة تحقيق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022.وقال سموه في برقية لرئيس نادي الفيحاء: "يطيب لنا تهنئتكم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيق نادي الفيحاء لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2021-2022 ، وتشريف وتتويج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- للفريق بالبطولة الأغلى، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-".ونوه سموه بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم والذي يؤكد حرص واهتمام الجهاز الإداري والفني واللاعبين على تحقيق الإنجازات، وهذا يجسد ما تشهده رياضة الوطن من تطور كبير في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، متمنيا لهم مزيداً من التوفيق والنجاح وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات . // انتهى //16:01ت م0063