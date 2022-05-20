لندن 19 شوال 1443هـ الموافق 19 مايو 2022م واسانطلقت في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، قمة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في الأسواق الناشئة، التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور عدد من المستثمرين الدوليين، وقادة العالم والفكر، وصانعي السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين، ورؤساء الاستدامة.وستبحث القمة ـ التي تستمر يوماً واحداً ـ، موضوعين رئيسيين، هما مستقبل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، ومستقبل الاستدامة، بمشاركة أكثر من 40 من القادة والخبراء الدوليين، في مقدمتهم معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الدكتورة ياسمين فؤاد، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك (BlackRock) ولاري فنك.وتناقش القمة عدداً من القضايا من بينها الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بما فيها أهمية التركيز على الاقتصادات الناشئة وسبل تمكين قادة الجيل القادم العالميين في دعم مبادرات الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحديات صعود الاقتصاد الحقيقي، وتحديات التحول من تصفية الاستثمارات إلى المشاركة فيها ورسم ملامح التطور للتمويل المستدام المتعلق بمشاريع محاربة التغيرات المناخية، إضافة إلى الابتكارات التقنية وسبل دفع عجلة التقدم المهم في الاستدامة وعلاقة توفير التمويل بمشاريع انتاج الطاقة النظيفة.// انتهى //16:13ت م0066