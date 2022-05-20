الرباط 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسالتقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم بباكو، بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، الذي يزور أذربيجان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول موضوع "النهوض بالأجندة الإنسانية لما بعد الصراع: التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية".وأوضح بيان صادر عن المنظمة أن الرئيس علييف أشاد بالأدوار التي تضطلع بها الإيسيسكو مما يجعلها من المنظمات الدولية التي لها مكانتها وتقديرها حول العالم، مؤكدًا دعم بلاده للمنظمة في الوظائف التي تضطلع بها، خاصةً العناية التي توليها لكل ما يتعلق بالثقافة وحماية التراث والحفاظ عليه.ومن جانبه ثمن الدكتور المالك حرص اللجنة الوطنية الأذربيجانية على التعاون مع الإيسيسكو، خصوصًا فيما يتعلق ببناء قدرات الشباب، وترسيخ قيم السلام والحوار الحضاري، والحفاظ على التراث.// انتهى //16:57ت م0067