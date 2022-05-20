اجتماعي / هيئة الهلال الأحمر بعسير تطلق عددًا من المبادرات الاجتماعية
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
أبها 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واس
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير عددًا من المبادرات والبرامج التوعوية والتدريبية تستهدف جميع فئات المجتمع ، إضافة إلى بعض البرامج الموجهة والمخصصة لبعض الفئات والجهات.
وتضمنت المبادرات برامج تدريبية منها " كن مسعفا"و "المستجيب الأول " و "المسعف المدرسي " و"من أحياها " و" طفلك يقدر يسعف " و"المسعفة المنزلية " .
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرات والبرامج تستقبل الراغبين في الاستفادة منها على أرقام الهواتف التالية : 0172264322 - 0172285744، مبينة أن البرامج التدريبية ستتواصل لعدة أشهر مقبلة.
// انتهى //
17:55ت م
0075