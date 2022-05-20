أبها 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير عددًا من المبادرات والبرامج التوعوية والتدريبية تستهدف جميع فئات المجتمع ، إضافة إلى بعض البرامج الموجهة والمخصصة لبعض الفئات والجهات.وتضمنت المبادرات برامج تدريبية منها " كن مسعفا"و "المستجيب الأول " و "المسعف المدرسي " و"من أحياها " و" طفلك يقدر يسعف " و"المسعفة المنزلية " .وأشارت الهيئة إلى أن المبادرات والبرامج تستقبل الراغبين في الاستفادة منها على أرقام الهواتف التالية : 0172264322 - 0172285744، مبينة أن البرامج التدريبية ستتواصل لعدة أشهر مقبلة.// انتهى //17:55ت م0075