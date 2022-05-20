المدينة المنورة 19 شوال ١٤٤٣هـ الموافق 20 مايو ٢٠٢2م واسدشن صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مبادرة بعنوان " السعودية وطن السلام " بالشراكة مع مركز الوعي الفكري التابع لوزارة التعليم .وأشاد سموه بما تحظى به الجامعات السعودية والمنح الدراسية من دعم متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - ، موضحا أن هذه المبادرة التي تنطلق من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رحاب الجامعة الإسلامية هي رسالة حب وولاء من المملكة لضيوفها الكرام سفراء الاعتدال ورسل المعرفة طلاب المنح لتعريفهم بالمملكة وتاريخها ومنهجها الوسطي وموروثها الثقافي ومنجزاتها الحضارية لتكون جسرًا للتواصل الثقافي في مجتمعاتهم وتعزيزًا للمحتوى المعرفي عن المملكة بمختلف لغات العالم .وبين سمو رئيس الجامعة أن هذه المبادرة النوعية التي تهدف إلى تعريف طلاب المنح الدوليين بالجامعات السعودية في المملكة وتسليط الضوء على رؤيتها وموروثها التاريخي والثقافي ومنجزاتها الرائدة وإبراز جوانب من الثقافة السعودية والعادات والتقاليد الاجتماعية الأصيلة والقيم الرائجة وذلك بمختلف لغات العالم ، تأتي لتأكيد الدور الحيوي للجامعات في التواصل الثقافي والمعرفي بين الثقافات والشعوب في مختلف دول العالم وتعزيز دور طلاب المنح بالجامعات السعودية للقيام بأدوارهم في مجتمعاتهم ، وسيتم إعداد الطلاب وتهيئتهم من خلال ورش تدريبية متنوعة وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات كوزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز والتواصل الحكومي ووزارتي السياحة والشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لشؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة .// انتهى //17:56ت م0076