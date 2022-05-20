الدمام 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستُطلق أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بمركز الإبداع البلدي بعد غدٍ فعاليات أسبوع الإبداع البلدي، تحت شعار" مدن المستقبل٢"، بالشراكة مع نخبة من المبدعين والمبتكرين في مجال الإبداع والابتكار والتقنية والاستدامة، وعددٍ من الجهات ذات العلاقة.ويهدف أسبوع الإبداع البلدي إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تفعيل وتنمية المشاركة المجتمعية الفعالة، بجانب تطوير الذات والتفكير الإبداعي.وسيتخلل فعاليات الأسبوع زيارات ميدانية لعدد من المدارس والجامعات والأماكن العامة لاستلهام الأفكار الإبداعية من المواطنين و المقيمين فيما يحسن خدمات القطاع البلدي وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال تحويلها إلى مبادرات ومشاريع تنفذ على أرض الواقع وتزيد من رضا المستفيد، بهدف رفع جودة الحياة، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لتطوير أعمال القطاع البلدي، ومساعدته في تحقيق أهدافه الإستراتيجية والتغلب على التحديات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.ويأتي احتفاء أمانة الشرقية بهذا الأسبوع تزامناً بالاحتفال العالمي لأسبوع الإبداع والابتكار المعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يوافق ١٤ أبريل من كل عام، حيث تم تأجيله لظروف شهر رمضان، وتقرر الاحتفاء به خلال الفترة ٢٢ إلى ٢٩ من شهر مايو الجاري.// انتهى //18:08ت م0078