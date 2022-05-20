الرباط 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسوقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو" ووزارة الثقافة في أذربيجان بباكو اليوم، على اتفاقية إنشاء وافتتاح مكتب الإيسيسكو الإقليمي في العاصمة الأذربيجانية.وأوضح بيان للمنظمة أن الاتفاقية وقعها من جانب الإيسيسكو المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن الجانب الأذربيجاني وزير الثقافة أنار كريموف، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول موضوع "النهوض بالأجندة الإنسانية لما بعد الصراع: التنمية المستدامة من خلال إنعاش البيئة الثقافية".وأكد الدكتور المالك خلال التوقيع على الاتفاقية ، أهمية هذا المكتب في تنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة في أذربيجان والدول المجاورة لها، في إطار رؤية الإيسيسكو لتعزيز العلاقات وتوطيد أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة.ومن جانبه أكد المسؤول الأذربيجاني ، أن افتتاح مكتب المنظمة في باكو سيمثل انطلاقة جديدة للشراكة الثنائية، مشيرا إلى حرص المسؤولين في بلاده على دعم مبادرات وبرامج المنظمة والمشاركة في أنشطتها للنهوض بمجالات التربية والعلوم والثقافة، ومساندتها في تنفيذ رؤيتها وإستراتيجية عملها.// انتهى //18:12ت م0080