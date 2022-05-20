سياسي / اختطاف 4 أجانب في الجنوب بينهم 3 إيطاليين
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
باماكو 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م واس
أعلنت السلطات في مالي عن اختطاف 4 أشخاص هم 3 إيطاليين وتوغولي، في منطقة سينسينا بالقرب من كوتيالا جنوب البلاد.
وأفادت - وكالة الأنباء المالية الرسمية - اليوم نقلا عن مصادر محلية، أن المختطفين إيطالي وزوجته وطفلهما، ورجل يحمل الجنسية التوغولية، مشيرة إلى إطلاق عمليات بحث للعثور على المخطوفين ، وتم فتح تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن هذا الحادث .
// انتهى //
18:16ت م
0083