إسلام آباد 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم بالمستشار الصيني للأمن الخارجي شينغ جوبينغ الذي يزور بإسلام آباد حالياً .وقال شهباز شريف في تصريح صحفي : إن الحكومة الباكستانية عازمة على تعزيز علاقات التعاون الإستراتيجي مع الصين في مختلف المجالات، مؤكداً حرصه على تسريع العمل على جميع المشاريع التنموية الجارية في باكستان ضمن إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.وأضاف أن السلطات الباكستانية تواصل التحقيقات في التفجير الإرهابي الذي وقع بجامعة كراتشي، وأسفر عن مقتل مواطنين صينيين، مشيراً إلى أنه سيتم جلب الجناة إلى العدالة.من جانبه أشاد المسؤول الصيني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لتعزيز أمن وسلامة المواطنين الصينيين في باكستان.// انتهى //18:18ت م0084