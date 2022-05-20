بروكسل 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م واسأكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو، أن الهدف من طرح ورقة العمل الخاصة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي هو من أجل إرساء شراكة إستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون.وأوضح ستانو خلال الإيجاز الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية أن هذا التعاون يأتي ضمن عوامل أخرى بالنظر إلى المجريات الجيوسياسة الحالية، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يكون أقوي مع الشركاء.وأضاف يقول : إننا مع شركائنا نمثل معاً 20% من الاقتصاد العالمي، ونصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أنه توجد مجالات أخرى مشتركة مثل المناخ والتحول الأخضر والطاقة.وكان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، قد رحب بإعلان الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل عن اعتماد ورقة العمل المشتركة للبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بشأن "الشراكة الإستراتيجية مع الخليج" بهدف توسيع وتعميق تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //18:39ت م0087