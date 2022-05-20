الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واساختتمت اليوم, دورة أساسيات تدريب كرة اليد للصغار وقانون كرة اليد المبسط وكيفية تطوير كرة اليد عن طريق المدارس، التي تعد ضمن برامج مشروع دوري المدارس, وذلك بالتعاون بين الاتحاد السعودي لكرة اليد والاتحاد الدولي والاتحاد السعـودي للرياضة المدرسية، بحضور أكثر من 50 مدرسًا ومدرسة، وبمشاركة أكثر من 85 طالبًا.وشملت الدورة على عدد من المحاضرات العلمية والتطبيقية والتي إدارها ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث تهدف الدورة التي استمرت 7 أيام لإعداد محاضرين دوليين قادرين على إقامة دورات لمدرسي ومدرسات التربية البدنية في مناطق المملكة لتعليم طلاب المدارس أساسيات لعبة كرة اليد.// انتهى //18:49ت م0088