جدة 19 شوال 1443هـ الموافق 19 مايو 2022م واساستقطبت "منطقة الرعب" في سيتي ووك العديد من زوار موسم جدة بعروضها المشوقة وتجاربها المثيرة التي تقدم للزوار ضمن الفعاليات الترفيهية في الموسم عبر "سيتي ووك".وفي الوقت الذي يعيش فيه زوار "سيتي ووك" أوقاتاً ممتعة خصوصاً من فئة الشباب من الجنسين تجربة جديدة في انتظارهم في "منطقة الرعب"، ويشترك فيها المغامرين داخل نطاق منطقة مهجورة مجهزة بأدوات ومعدات خاصة .وتعد منطقة "سيتي ووك" من أكبر مناطق موسم جدة، حيث تحتوي على 9 مناطق ترفيهية متنوعة منها فعاليات تقدم لأول مرة يمكن تجربتها داخل المدينة مثل تجربة المنطاد وعروض هوت ويلز، كما تضم "سيتي ووك" أول قرية أنيمي من نوعها في العالم، ووتر فول وفود هول، كما تحوي على مجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى المتاجر التي تلبي رغبات أفراد العائلة.// انتهى //18:57ت م0089