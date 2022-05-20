نواكشوط 19 شوال 1443هـ الموافق 20 مايو 2022م واسالتقت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية، صفية بنت انتهاه، في نواكشوط، اليوم، وفداً من اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق) برئاسة جابر المري.وتناول اللقاء، المهام التي تقوم بها الوزارة خاصة في الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة وأصحاب الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، مع إبراز الجهود التي تم القيام بها من أجل حمايتهم من قوانين واتفاقيات دولية وإنشاء مؤسسات الحماية والدعم.// انتهى //19:40ت م0091