تونس 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 ما يو 2022م واستمكنت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي من إنقاذ 44 من المهاجرين غير الشرعيين ، بعد تعرض مركبهم للغرق، قبالة شواطئ محافظة صفاقس بجنوب شرق تونس .وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي اليوم، أن المهاجرين كانوا في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مشيراً في الوقت نفسه أن الوحدات التونسية تمكنت أيضا من انتشال أربع جثث ، وجاري البحث عن 10 مفقودين .وأضاف أنه تم إيقاف 68 مهاجرا غير شرعي في أماكن مختلفة في تونس ، وهم يستعدون للهجرة عبر البحر باتجاه أوروبا.// انتهى //19:40ت م0093