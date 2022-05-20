جدة 19 شوال 1443هـ الموافق 19 مايو 2022م واسجذبت منطقة "جدة ويفز" إحدى مناطق الفعاليات البحرية المميزة في موسم جدة 2022؛ عشاق الفعاليات البحرية والرياضات المشوقة؛ بالعديد من الأنشطة المميزة لمرتادي البحر؛ والباحثين عن الأجواء البحرية وتجربة المغامرات المائية المتنوعة.واستقطبت مثل هذه الفعاليات المبتكرة زوار الموسم من داخل جدة وخارجها؛ حيث تتيح "جدة ويفز" لمختلف الشرائح العمرية الاستمتاع بالعروض الحماسية مثل: "دراجات شيلر" المائية ، و"التجديف بالكاياك" و"السي پوپ " وهي عبارة عن سكوترات صديقة للبيئة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة ومبتكرة.وتوفر "جدة ويفز" كذلك تجربة القوارب وخوض رحلة ممتعة وسط البحر، وممارسة الرياضات المائية المختلفة، منها تجربة ركوب "الجت سكي"، و"التجديف بالوقوف"، وزورق الصيد "هوبي" المجهز بأحدث التقنيات، ورياضة "الفلاي بوردنق" الطائرة بارتفاع 30 متراً.// انتهى //19:48ت م0094