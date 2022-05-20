سياسي / الرئيس التشادي يلتقي بالأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
انجامينا 19 شوال 1443 هـ الموافق 20مايو 2022م واس
التقى الرئيس التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي أتنو، الرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء، اليوم، بالعاصمة إنجامينا، بالأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني.
وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد، في بيان، أن اللقاء تناول تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء، إلى جانب العمل على تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة لدول المجموعة.
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19:55ت م
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