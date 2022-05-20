انجامينا 19 شوال 1443 هـ الموافق 20مايو 2022م واسالتقى الرئيس التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي أتنو، الرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء، اليوم، بالعاصمة إنجامينا، بالأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني.وأفاد موقع رئاسة جمهورية تشاد، في بيان، أن اللقاء تناول تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء، إلى جانب العمل على تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في تحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة لدول المجموعة.// انتهى //19:55ت م0095