تونس 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022م واساختتمت اليوم في العاصمة التونسية أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، باعتماده مخرجات اجتماع العلا وبإقرار موازنة المنظمة والموافقة على تعيينات .وقد اعتمد المجلس برئاسة ممثل المملكة رئيس المجلس التنفيذي " للألكسو" هاني بن مقبل المقبل ، في دورته الـ 117 مشروع الموازنة والبرنامج للدورة المالية 2023-2024م، والمركز المالي للمنظمة وتشكيل هيئة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية 2023-2024م، وتعيين مدير إدارة التربية ومدير إدارة العلوم والبحث العلمي.وأقر الاجتماع الخطوات التي اتخذها المجلس في تنفيذ مخرجات اجتماع دورته السابقة في العلا خلال شهر يناير الماضي، إلى جانب مصادقته على بدء برنامج جديد يعمل على تقديم خدمات استشارية وبرامج تدريبية لمؤسسات القطاع العام بمقابل مالي، وعقد منتدى للمانحين والشركاء لتعزيز تمويل مشاريع المنظمة وبرامجها في نهاية 2023م، وموافقته على إعداد إستراتيجية نوعية للشراكات، تعرض في اجتماع المجلس القادم لاعتمادها.وتبني المجلس التنفيذي ، إعداد إستراتيجية إعلامية وتسويقية للمنظمة، تعرض في اجتماع المجلس المقبل لاعتمادها، حيث تركز الإستراتيجية على تعزيز صورة ذهنية إيجابية عن المنظمة وبرامجها، وكذلك تنظيم منتدى الإعلام والتسويق لـ"الألكسو" واللجان الوطنية يعقد في نهاية 2022م، وموافقته على إعادة جوائز المنظمة المتوقفة منذ خمس سنوات، ودراسة جدوى الجوائز المعتمدة حاليا .وأقر المجلس النظام الداخلي المعدل للمجلس التنفيذي، والذي كان مقترحًا مقدمًا من المملكة العربية والسعودية، ورأست اللجنة الخاصة به، وخطة برامج المنظمة لعامي 2023-2024م، والتي يصل عددها إلى 315 برنامجًا في مجالات التربية، والثقافة، والعلوم والبحث العلمي، و المعلومات والاتصال، والتي سيتم تنفيذها من خلال الدول العربية بشكل مباشر ومن خلال المنظمة نفسها .كما ناقش الاجتماع تقديم مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات بشكله النهائي لاجتماع المؤتمر العام، بعد أن شكل المجلس التنفيذي في دورته الأخيرة في العلا لجنة من 6 دول عربية لمراجعة مشروع الخطة والصياغة النهائية للمشروع.واطلع اجتماع المجلس التنفيذي على تقرير المدير العام لمنظمة "الألكسو" عن تنفيذ برامج المنظمة والأنشطة خارج البرامج لعام 2021م .// انتهى //20:02ت م0097