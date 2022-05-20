جيزان 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستأهَّلَ منتخبا عُمان والإمارات إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً على ملعب جازان الشاطئي.وتصدَّرَ المنتخب العُماني المجموعة بـ6 نقاط رغم خسارته من المنتخب اللبناني بثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف للبنان ، وحلَّ المنتخب الإماراتي ثانياً بـ6 نقاط أيضاً مستفيداً من فوزه على منتخب الكويت بهدفين لهدف ، فيما جاء المنتخب اللبناني ثالثاً بـ3 نقاط والكويت رابعاً بنقطة واحدة.// انتهى //21:47ت م0103