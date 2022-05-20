الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسيواصلُ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية جهوده في تنفيذ حزمة من مشاريع السلامة والصيانة على طريق أبو حدرية، الذي يعدُّ من أهم الطرق في المنطقة ، حيث تواصل الوزارة جهودها على الطريق وفق الخطة التشغيلية المعتمدة التي تضمن رفع مستوى السلامة والجودة.ومن هذا المنطلق أعلن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية البدء بأعمال إصلاح طريق الدمام – أبو حدرية ، وذلك ابتداء من منطقة منيفة إلى كوبري الساجي بالاتجاه الرئيسي، ومن كوبري الساجي إلى كوبري أبوحدرية بالاتجاه العكسي بطول 60كلم بالاتجاهين.ويتضمنُ العمل ثلاث مراحل الأولى أبتداء من بعد جسر رأس الخير (جسر القطار) حتى جسر ( الثاجي ) بطول 29كلم باتجاه الخفجي، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئى للمسار وكتف الطريق وإتاحه الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5 كم لكل تحويلة، والمرحلة الثانية ابتداء من بعد جسر ( الثاجي ) حتي بعد جسر منيفة ( جسر القطار ) بطول 19 كلم باتجاه الدمام ، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئى للمسار وكتف الطريق وإتاحه الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5 كم لكل تحويلة ، والمرحلة الثالثة ابتداء من بعد جسر منيفة ( جسر القطار ) حتى جسر أبو حدرية بطول 13 كلم باتجاه الدمام، حيث سيكون العمل بإغلاق جزئى للمسار وكتف الطريق وإتاحه الحركة على المسار والكتف الآخر لنفس الاتجاه ضمن عدد من التحويلات المرورية بطول 5 كم لكل تحويلة.وقد أولت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق اهتماماً كبيراً لما يمثله من أهمية بالمنطقة ، يتضح ذلك من مشاريع الصيانة الجذرية على الطريق التي يتم خلالها إصلاح الطريق بطول 219.5 كم لكل اتجاه (439 كم بالاتجاهين) حيث جرى الانتهاء من إصلاح الطريق بطول 76 كم لكل اتجاه (153 كم بالاتجاهين) ، وهذه المشاريع ممتدة على طول الطريق.يذكر أن الوزارة تسعى لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة للمواطن والمقيم، من خلال الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع مواصلة العمل على خفض الوفيات على الطرق لتصل للحد الأدنى أسوة بأفضل التجارب العالمية.// انتهى //22:34ت م0104