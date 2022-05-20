رياضي / أخضر الشاطئية يخسر مباراته الثانية أمام البحرين في بطولة اتحاد غرب آسيا
الجمعة 1443/10/19 هـ الموافق 2022/05/20 م واس
جيزان 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واس
خسرَ المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام نظيره البحريني 1 - 3 ، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها جازان على الملعب الشاطئي .
وتأهل منتخبا البحرين وفلسطين للدور الثاني من البطولة عن المجموعة الثانية ، حيث تصدر البحرين المجموعة بـ6 نقاط ، وحلّ فلسطين ثانيًا بـ3 نقاط ، فيما جاء المنتخب السعودي ثالثًا بدون نقاط.
ويلتقي غدًا الأخضر السعودي مع نظيره الكويتي لتحديد المركزين السادس والسابع من البطولة التي تختتم الاثنين المقبل.
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22:35ت م
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