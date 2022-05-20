جيزان 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسخسرَ المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام نظيره البحريني 1 - 3 ، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها جازان على الملعب الشاطئي .وتأهل منتخبا البحرين وفلسطين للدور الثاني من البطولة عن المجموعة الثانية ، حيث تصدر البحرين المجموعة بـ6 نقاط ، وحلّ فلسطين ثانيًا بـ3 نقاط ، فيما جاء المنتخب السعودي ثالثًا بدون نقاط.ويلتقي غدًا الأخضر السعودي مع نظيره الكويتي لتحديد المركزين السادس والسابع من البطولة التي تختتم الاثنين المقبل.// انتهى //22:35ت م0105