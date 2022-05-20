الرياض 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واستغلَّب فريق البدائع على نظيره السلام بثلاثة أشواط نظيفة ( 25/17، 25/22، 25/22 )، وذلك في نهائيات الصعود المؤهلة لدوري شباب الممتاز لكرة الطائرة، وفي المباراة الثانية نجح النصر في تجاوز النور بثلاثة أشواط مقابل شوط ( 25/17، 20/25، 25/14، 25/23).ويتحدد غداً الفريقان المتأهلان إلى دوري شباب الممتاز للكرة الطائرة التي تقام على صالة نادي البدائع، إذْ تجمع المباراة الأولى السلام والنور عند الساعة الثانية ظهراً، وفي المباراة الثانية يلتقي النصر والبدائع عند الساعة الرابعة عصراً.يُذكر أن جميع الفرق تساوت في عدد النقاط ، حيث يمتلك كل فريق ثلاث نقاط.// انتهى //22:38ت م0106