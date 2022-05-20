مقديشو 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسقبضت وحدات من الجيش الصومالي على عنصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة شبيلي السفلى، كان في طريقه إلى العاصمة مقديشو.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن العنصر الإرهابي كان مسؤولا عن عمليات الألغام بميليشيات الشباب، وأنه اعترف بتنفيذه تفجيرات في مناطق جنالي وباركيري وزبيب وأفغويي، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.وأشارت إلى أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب الإرهابية.// انتهى //22:44ت م0107