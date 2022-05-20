تونس 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022م واستسلَّمَ الرئيس التونسي، قيس سعيِّد، رسالة خطية من نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.وقد سلَّمَ الرسالة وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني، ختار ولد الشيباني، خلال لقائه بالرئيس التونسي بالعاصمة التونسية اليوم.وتناولَ اللقاء سبل دعم وتنويع علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //23:00ت م0108