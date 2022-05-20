باكو19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اليوم بوزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على هامش مشاركته في الدورة الـ132 للجنة الوزارية لمجلس أوروبا في مدينة تورين الإيطالية.وأوضحت الخارجية الأذربيجانية في بيان أنّ اللقاء بحث مسائل التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات نظر حول القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.//انتهى//23:55ت م0111