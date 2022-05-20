رفحاء 19 شوال 1443 هـ الموافق 20 مايو 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، شهد محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم افتتاح مبادرة "القهوة السعودية مع هبة ريح شمالية "التي ينظمها النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية, وتستمر ثلاثة أيام، وذلك بحديقة التابلاين في مدخل رفحاء الغربي.وتتضمن المبادرة ورشة عمل عن كيفية تحضير وتجهيز القهوة السعودية، وبرنامجا ثقافيا يحتوي على قصص عن القهوة والأشعار التي ذكرت فيها القهوة وغيرها.ومن جهته أوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ماجد المطلق أن المبادرة تهدف إلى إبراز القهوة كمنتج ثقافي سعودي أصيل يعود إلى مئات السنين ، وتعبر عن التنوع الثقافي في صناعة القهوة وطريقة تقديمها، بوصفها منتجًا ثقافيًا مميزًا للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي في طرق إعداد وتقديم القهوة وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصيلة المرتبطة بالقهوة السعودية وعاداتها الفريدة من خلال مجالس بيوت شعر المجهزة بالأثاث الشعبي من سدو ومعاميل وغيرها من المقتنيات اللازمة.// انتهى //23:59ت م0112