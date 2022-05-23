سياسي / رئيسة الحكومة التونسية تلتقي بمديرة صندوق النقد الدولي
الاثنين 1443/10/22 هـ الموافق 2022/05/23 م واس
تونس 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واس
التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي "بدافوس ".
وجرى خلال اللقاء وفق - بيان لرئاسة الحكومة التونسية - استعراض مسار التعاون المالي والفني بين تونس و الصندوق ، كما بحثا السبل الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي نتيجة الحرب في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.
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23:27ت م
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