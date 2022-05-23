تونس 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي "بدافوس ".وجرى خلال اللقاء وفق - بيان لرئاسة الحكومة التونسية - استعراض مسار التعاون المالي والفني بين تونس و الصندوق ، كما بحثا السبل الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد التونسي نتيجة الحرب في أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة.// انتهى //23:27ت م0240