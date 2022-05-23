نيويورك 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 618.34 نقطة، بما يعادل 1.98%, ليغلق عند 31880.24 نقطة ، بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 180.65 نقطة أو 1.59%, ليغلق عند 11535.27 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 72.39 نقطة أو 1.86%, ليغلق عند 3973.75 نقطة.‏// انتهى //23:27ت م0241