الرياض 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واستغلب فريق الهلال على مستضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وبهذا الفوز قلص الهلال الفارق مع الاتحاد في صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى ثلاث نقاط، حيث رفع الهلال رصيده إلى 58 نفطة، فيما بقي الاتحاد عند 61 نقطة.سجل للهلال الهدف الأول اللاعب ميشايل عند الدقيقة 42، وعند الدقيقة 66 أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني، ليعزز اللاعب ميشايل تقدم فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة 69، فيما سجل للاتحاد اللاعب رومارينهو عند الدقيقة 32 من ضربة جزاء.// انتهى //23:38ت م0242