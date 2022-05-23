أبها 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير اليوم أعمال النسخة الثانية من الملتقى الإعلامي الذي أقيم في مدينة أبها خلال الفترة 22 - 23 مايو الجاري، وذلك تحت عنوان "الإعلام التقني" بهدف تسليط الضوء على دور الإعلام في إبراز ما يحظى به مجال التدريب التقني والمهني من توسع ودعم لتدريب وتأهيل منتسبيه لسوق العمل.وتضمن الملتقى عدداً من الجلسات، تناولت لقاء مديري الاتصال المؤسسي بحضور ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمؤسسة الدكتورة فوزية الحربي، وعدد من المختصين، والتي تمحورت عناوينها حول "آلية العمل في إدارة الحسابات، واستعراض سياسة إدارة الحسابات والتواصل الاجتماعي" و"التدريب التقني والإعلام"، بالإضافة إلى "دور المؤسسة في دعم خريجيها"، إلى جانب برنامجين تدريبين في مهارات الاتصال المؤسسي في عالم اليوم، وصناعة المحتوى الرقمي.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي أهمية دور الإعلام في إبراز جهود القيادة الرشيدة ودعمها لشباب وشابات الوطن، من خلال تهيئة برامج تدريب تقني ومهني تتواءم مع متطلبات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بحضور واهتمام إعلاميي وإعلاميات المنطقة، مؤكدًا أهمية دورهم في نقل التجارب الناجحة للمستفيدين من برامج المؤسسة؛ لتحقيق توطين المجالات التقنية والمهنية وتطورها في المملكة.// انتهى //23:40ت م0243