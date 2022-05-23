مكة المكرمة 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واسشهد صاحب السُّمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة 70 من طلاب جامعة أمِّ القرى للعام الجامعي 1442- 1443هـ ، البالغ عددهم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة.وفي بداية الحفل دشن أمير منطقة مكة المكرمة عددا من المشاريع الإستراتيجية للجامعة للخمسة أعوام المقبلة ومنها: جامعة أم القرى الذكية، هيكلة البرامج التعليمية، الحوكمة الإدارية والمالية ، والأنظمة التقنية وتهدف جميعها إلى تحويل الجامعة إلى ذكية، واستحدثت الجامعة 38 تخصصاً جديداً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة الحاسب الآلي والشبكات، الروبوتات وإنترنت الأشياء، هندسة البرمجيات، علوم البيانات، تصميم الأزياء، علوم البيئة، وتكنولوجيا حماية البيئة.وقدّم رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب الشُّكر والامتنان للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعمها المتواصل لمؤسسات التَّعليم، وتمكينها من تطوير برامجها وتزويد طلبتها بالمهارات الدَّاعمة لتنفيذ مستهدفات الرُّؤية الوطنيَّة، مثمناً تتويج الأمير خالد الفيصل للطلبة والطلبة الخريجين، ودعمه المستمر لمشاريع ومبادرات وبرامج الجامعة.وأعرب عن فخره بتتويج نخبةٍ متميزةٍ من طلبة الجامعة؛ 14,528 خريجاً وخريجة في درجة البكالوريوس والدبلوم، و409 في الدبلوم العالي، ودرجة الماجستير 1,146، و213 ضمن درجة الدكتوراة، سيكون لهم دورهم في في مسيرة التطوير بما يحقق تطلعات القيادة الرَّشيدة، مباركًا للطَّلبة تخرُّجهم، ومتمنيًا لهم مسيرة عمليَّة مكلَّلة بالتَّوفيق لما يخدم الدين ويسهم في ازدهار الوطن ونمائه.كما قدَّم الدكتور القحطاني شكره لمعالي وزير التَّعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، نظير حرصهما على تطوير المخرجات العلميَّة وصقل مهارات الطلبة ببرامج وخطط دراسيَّة موائمة لمجالاتِ سوق العمل.شهد الحفل حضور منسوبي الجامعة، وأسر الخريجين، وعددٌ من أهالي مكَّة المكرَّمة.// انتهى //23:55ت م0245