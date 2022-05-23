القاهرة 22 شوال 1443 هـ الموافق 23 مايو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة (٢٧) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم بمبعوث المُناخ الصيني شي شينهوا، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليًا في مدينة دافوس السويسرية.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل الارتقاء - خلال الدورة (٢٧) لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المُناخ التي تستضيفها مصر - بالإسهامات المحددة الوطنية للدول بشكل يسهم في تنفيذ تعهدات المُناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، بالإضافة إلى مناقشة أوجه دعم جهود الدول الأفريقية في مجال تغير المُناخ.// انتهى //23:58ت م0246