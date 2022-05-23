سياسي / خادم الحرمين الشريفين يهنئ دولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا
الثلاثاء 1443/10/23 هـ الموافق 2022/05/24 م واس
جدة 22 شوال 1443هـ الموافق 23 مايو 2022م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا.
وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق.
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