المدينة المنورة 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج الدفعة الثلاثين لطلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بكلية ينبع الصناعية، والبالغ عددهم 1394 طالباً وطالبة من مراحل البكالوريوس والدبلوم، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة ينبع.وأكد سمو نائب أمير المنطقة أن الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - للمؤسسات التعليمية بمختلف التخصصات يُسهم في استيعاب أبناء وبنات الوطن، وتهيئة الفرصة لهم للاستزادة العلمية التي تمكنهم بعد تخرجهم من خدمة وطنهم والإسهام في تنمية مقدراته.وكانت فقرات الحفل قد بدأت بالسلام الملكي، ثم ألقى الخريج ريان هاشم الشعيل كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، أكد فيها أن التخرّج يُعد بمثابة بداية للحياة العملية وبداية للعطاء الحقيقي والبذل في خدمة الوطن.إثر ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، كلمة بمناسبة تخريج الطلاب والطالبات من 28 برنامجًا شملت البكالوريوس والشهادة الجامعية المتوسطة والدبلوم، ثمن فيها رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة وتشريف سمو نائب أمير المنطقة لحفل الخريجين، ومشاركتهم هذه الفرحة التي ستكون انطلاقة في حياتهم العملية والعلمية في خدمة هذا الوطن، الذي يُهيئ الفرص لبناء وتكوين هذا المجتمع.وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل الخريجين.// انتهى //00:38ت م0005