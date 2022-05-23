الطائف 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسعقد مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف أمس أول اجتماعاته برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة .وثمن المجتمعون دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمحافظة الطائف، داعين المولى عز وجل أن يوفقهم لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.وبحث مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية الطائف، وإعداد الدراسات والرؤى والخطط والدراسات وتحفيز الاستثمار في المحافظة.يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يترأسه صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ، وعضوية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، ومعالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وعبد العزيز بن إسماعيل طرابزوني، والدكتور خالد عمر عزام، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة.// انتهى //00:47ت م0006