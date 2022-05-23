تامبا 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم، مقر القيادة الوسطى الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله، قائد القيادة الفريق الأول مايكل إي كوريلا، وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين في القيادة الوسطى الأمريكية.واجتمع سموه خلال الزيارة مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، واستعراض معه العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في ظل ما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقة متينة، بالإضافة إلى بحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري.كما جرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.حضر اللقاء من الجانب السعودي، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ونائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء الركن فواز بن محمد الفواز.فيما حضره من الجانب الأمريكي، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال جيمس مالوي، ورئيس أركان القيادة المركزية اللواء باتريك فرانك، ومنسق الأعمال الخارجية في القيادة المركزية الأمريكية نيكولاس جرانجر.// انتهى //01:22ت م0008