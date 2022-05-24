سكاكا 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين تعمد أحدهما إشعال النار بالقرب من خزان وقود في إحدى محطات الوقود بمدينة سكاكا أثناء تعبئته، ما تسبب في اشتعال النار في الخزان، وجرى نقل أحدهما للمستشفى لتلقى الرعاية اللازمة بعد إصابته في الحادثة، وضبط الآخر بعد هروبه من موقع الحادثة وجرى إيقافه، واستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.// انتهى //13:10ت م0065