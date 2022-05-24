الكويت 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 3ر160 نقطة, ليبلغ مستوى 6ر7536 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 08ر2 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداوله 8ر298 مليون سهم, عبر 19272 صفقة نقدية, بقيمة 4ر93 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 6ر94 نقطة, ليبلغ مستوى 75ر5889 نقطة, بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة, عبر تداول 8ر149 مليون سهم, من خلال 7446 صفقة نقدية, بقيمة 20 مليون دينار.وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 2ر2 في المئة, ما يعادل 8ر189 نقطة, لينهي تداولاته عند مستوى 11ر8341, جراء تداول 149 مليون سهم, في 11826 صفقة بقيمة 4ر73 مليون.// انتهى //13:24ت م0069