الخرطوم 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، بمقر السفارة، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة البالغ عددها 16,000 نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام، لرئيس جمعية الكتاب والسنة بالسودان الدكتور عثمان الحبوب.وعبر الحبوب عن شكره لحكومة المملكة على هذه الهدية القيمة، التي تجسد عنايتها بالقرآن الكريم وخدمة الإسلام والمسلمين، منوهاً بدور المملكة وعطاءها الإنساني الذي امتد حتى لغير المسلمين.من جهته أكد السفير جعفر حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين، وعدها شرف عظيم للمملكة ولشعبها، وتماشياً مع دورها الريادي في العالم الإسلامي.// انتهى //13:31ت م0070