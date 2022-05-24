عرعر 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي.ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالمبادرات الوطنية التي تقدمها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من خلال زيارة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء الهيئة لعدد من القطاعات العسكرية، وللجامعات ضمن برنامج الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء "القيم العليا للإسلام".وثمن سموه الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعتدال من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية.// انتهى //13:31ت م0071