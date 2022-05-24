بريدة 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء غدٍ الأربعاء بالمدينة الجامعية حفل تخريج الدفعة التاسعة عشر من طلاب جامعة القصيم .كما تقيم الجامعة ثلاثة احتفالات متتالية بتخريج الطالبات على مدى ثلاثة أيام موزعة بحسب كليات الجامعة المختلفة خلال الفترة من 25-27/10/1443هـ، وذلك في بهو الجامعة الرئيس.وتزف الجامعة خلال حفلات هذا العام 11.820 طالبًا وطالبة، منهم 4476 طالبًا من الخريجين والمتوقع تخرجهم، و7344 من الطالبات الخريجات والمتوقع تخرجهن، من مختلف الكليات والتخصصات، حيث بدأت استعدادات الجامعة لإقامة هذه الاحتفالات منذ وقت مبكر، وسيتم نقل الاحتفال مباشرة عبر قنوات التواصل الخاصة بالجامعة وقناة عين الفضائية.// انتهى //13:49ت م0073