إسلام آباد 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسلقي جنديان من رجال الجيش الباكستاني مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية في مقاطعة وزيرستان القبلية شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن عناصر إرهابية أطلقت وابلاً من النار على فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط على ضواحي "ميرعلي" كبرى مدن مقاطعة شمال وزيرستان، ما أدى إلى تبادل مكثف لإطلاق النار بين الطرفين أسفر عن استشهاد جنديين من رجال الجيش.وأضاف البيان أن قوات الجيش ردت على مصدر الهجوم، وألحقت خسائر في صفوف المهاجمين.// انتهى //13:50ت م0074