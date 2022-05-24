عرعر 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، في قاعة الاجتماعات بالإمارة الاجتماع الثامن للجنة, بحضور أعضاء اللجنة.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، في مستهل الاجتماع، أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي ، منوهاً بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها.وأشاد سموه بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنفيذية، سعياً لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة، من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقديم الحلول السكنية التي تكفل رفع نسبة التملّك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التنموي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال التوصيات في الاجتماع الماضي والآلية الخاصة في متابعة الجمعيات الخيرية الشريكة للبرنامج التنموية من برنامج الإسكان التنموي، كما اطلع الاجتماع على مشروعات الإسكان التنموي في المنطقة والتي تتضمن البدء في تنفيذ بناء 708 وحدات سكنية في مدينة عرعر، في أحياء غرناطه، أشبيليا، الروابي، النخيل، المروج.كما بحث الاجتماع تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج من الجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، كما جرى التطرق لآلية متابعة تنفيذ البرامج التنموية وإعداد تقارير دورية بهذا الشأن.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من التوصيات.// انتهى //13:56ت م0076