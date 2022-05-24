إسلام آباد 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم أجزاء من باكستان.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عُمق 85 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش بشمال باكستان، وشعر بهزته سكان العاصمة إسلام آباد وأجزاء من أقاليم خيبر بختونخواه والبنجاب وبلوشستان، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.// انتهى //14:00ت م0077