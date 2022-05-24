الرياض 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م واسشاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنتدى العالمي للنقل، والذي أقيمت أعماله في مدينة لايبزيج الألمانية خلال الفترة من 20- 18 مايو 2022م .وترأس وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير القطاع الدكتور منصور التركي، الوفد المشارك في أعمال المنتدى؛ والمشاركة في عدد من جلسات النقاش الوزارية التي شهدت مشاركة عدد من وزراء النقل العالميين وممثلين الحكومات في قطاع النقل وعدد من قادة شركات النقل العالمية.وناقش المنتدى عدداً من المواضيع التي تختص بالسلامة والاستدامة البيئية والتقنيات الحديثة، وأثر جائحة كورونا على قطاع النقل ودور الحكومات في تبنيها ووضع السياسات المناسبة لتنمية وتطوير القطاع.من جانبه شاركت المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية توجهاتها في تبني التقنيات الحديثة والاستدامة البيئية والسلامة ودور الحكومة في تطوير السياسات وتمكين القطاع الخاص ووضع حوكمة مناسبة لإدارة القطاع، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.// انتهى //14:00ت م0078